Prof. Dr. Yakup Kumtepe: Geç yapılan evlilik doğurganlığı düşürüyor

Geç evlilik yapan kadınlarda doğurganlığın azaldığını belirten Kumtepe, “Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak” dedi.

Dünyada rahim ağzı kanserine yılda yakalanan yaklaşık 600 bin kadından 300 bininin öldüğüne dikkati çeken Kumtepe, şöyle devam etti: “Artık kadınlarımız geç evlilik yaptığı için doğurganlıkları azalıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak. Bunun sebebi, kadınlar geç evleniyor ve doğurganlıklarının çok uzun süre devam edeceğini düşünüyor ancak tıp bize 35 yaşından sonra kadının doğurganlığın çok azaldığını söylüyor.”

Kumtepe, bu konuda kadınlar ve hekimler arasında bilgi eksikliğinin olduğuna dikkati çekerek, çocuk sayısının mutlaka 35 yaşından önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.