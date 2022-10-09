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Aktüel Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Bakan Varank’ın katılımıyla açılacak
Aktüel

Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Bakan Varank’ın katılımıyla açılacak

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Emrah Mahallesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kurulan “Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nin (TEKNOMER)” açılışı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 16:30:00 -
Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Bakan Varank’ın katılımıyla açılacak

YENİ AKİT  ANKARA

Açılışın gerçekleşmesinin ardından gençler oluşturdukları takımla turnuvaya girecek, Valorant oyununu oynayarak ödül havuzundaki hediyeleri kapmaya çalışacak. Turnuvada, kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Karşılaşmalar yarı final ve üçüncülük maçı dâhil tek maç üzerinden, final ise 3 maç üzerinden olacak. Günübirlik gerçekleşecek turnuva 10 Ekim 2022 Pazartesi 10.00’da başlayıp 17:00’de bitecek.

Teknomer'de neleri bulabileceksiniz?

TEKNOMER kurslarında; 3D Modelleme ve Tasarım, Android Mobil Yazılım Geliştirme, Dijital Oyun Tasarımı, Robotik Kodlama, Web Tasarım, Dijital Pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

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