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Gündem Prof. Dr. Şahika Yüksel'den skandal LGBT sözleri
Gündem

Prof. Dr. Şahika Yüksel'den skandal LGBT sözleri

Yeniakit Publisher
2023-08-13 02:22:00 -

Türkiye ve dünyada büyük tepki çeken LGBT savunucuları ve lobileri aile yapısına zarar vermeye devam ediyor. Prof. Dr. Şahika Yüksel, skandal sözlerle LGBT savunuculuğu yapıyor.

İstanbul Üniversitesi akademik kadrosundayken onlarca gence ergenlik durdurucu tedaviler uygulattığı ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına öncülük ettiği iddia edilen LGBT aktivisti Prof. Dr. Şahika Yüksel’in, sürece dair itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşması sosyal medyada gündem oldu.

 

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