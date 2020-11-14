  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"
Aktüel

Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:26:14 -
Prof. Dr. Özkan: "Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"

İZMİR (AA) - SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.

Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kovid-19 ile diyabet hastalığı ilişkisini değerlendirdi.

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19'un da diğer enfeksiyonlar gibi kan şekeri yüksekline yol açtığını aktararak şöyle konuştu:

"Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor. Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere şekerini ölçmeli. Kan ölçülen kan şekeri düzeyine göre insülin doz ayarlaması lazım. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10 20 ya da daha fazla arttırılması gerekebilir. Bir diyabet hastası Kovid-19 sürecinde daha çok iştahsızlık hisseder ki normal bir diyabetik hastanın karbonhidrat ihtiyacı yüzde 50 iken, Kovid-19 hastalığı sürecinde bu oranın hastanın iştah durumuna göre yüzde 70'lere kadar arttırması gerekebilir."

Diyabetle mücadelenin dengeli beslenme ve hareketle ilişkili olduğunu anlatan Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de liste tartışması sürüyor... İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste..
Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?
Dünya

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

Türkiye taraftarı olan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Azerbaycan'ın Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan'ın alelacele Ermenistan ile anlaşma im..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası vefat etti. Bakan Soylu, halasının cenaze namazına katıldı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay