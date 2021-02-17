Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı özellikle trafiktekileri zor durumda bırakırken, kar yağışının ne zamana kadar devam edeceği sorusuna İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da kar bu akşam bitiyor. Anadolu'da 1-2 gün daha devam eder. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor önce 6 sonra 8 pazartesi 14 C. Önümüzdeki günlerde iç bölgelerde gece havanın açmasıyla sıcaklıklar aşırı düşecek. Ankara'da gece -12 C ye kadar düşer. Don olayı görülecek."

Prof. Dr. Orhan Şen, cemre düşmesinin ne anlama geldiğini açıklayarak, "Cemre düşmesi, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor." dedi.

Bu tarihlere dikkat!

Cemre düşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini tarih vererek açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İlk Cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkincisi 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek ve üçüncüsü 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek" dedi.

Meteoroloji'den o iller için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahminlerinde don olayı ve yoğun kar yağışına karşı uyarılar yapıldı.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.