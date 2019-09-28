0553 313 94 23

Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi'nin şiddetini açıkladı

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür korkuyla beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:44
Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi'nin şiddetini açıkladı

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un her iki yakasında da hissedilen depremin yankıları sürüyor. Uzmanlar tarafından konuya yönelik görüşler aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den de önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Büyük Marmara Depremi hakkında konuşan Görür, beklenen depremin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı.

Büyük İstanbul Depremi'nin şiddetini açıkladı

Gerek 24 Eylül'deki 4.6'lık depremin gerekse iki gün önce olan 5.8'lik sallantının ardından durumun daha da ciddileştiğini ifade eden uzman isim, tsunami başta olmak üzere korkutan açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 24 Eylül'de meydana gelen 4.6'lık depremden sonra durumun daha da ciddileştiğini söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 5.8'lik depremin ardından şöyle konuştu:

"1999-2014 seneleri arasında bütün Marmara araştırmalarının başındaydım. Elimizde Marmara'nın fayları mevcut. Hangi fayın kilitlenmiş yani enerji biriktirmekte olduğunu biliyorduk. O fay da 4.6'lık depremin olduğu yer ile Çekmece Gölleri arasında uzanan 70-75 km'lik faydı. O kol suskundu ve enerji biriktiriyordu. Fayın en batı ucunda olunca deprem sıkıntı yarattı. Deprem küçük bile olsa o fay zaten gerilmekteydi. Oradaki dinamik dengeyi etkileyeceği ve daha fazla bir yük bindireceğini düşündüğüm için 'Sıkıntılı' dedim. İki gün sonra 5.8, aynı noktaya yakın ve aynı fayın üzerinde meydana geldi. Bu iki deprem de kırılmasını beklediğimiz fayın üzerinde olduğu için faya ekstra bir yük bindirdi. Onun için ikinci deprem olunca İstanbul'daki sıkıntı daha da arttı.

"Enerjiyi boşalttı" demek yanlış

- 'Bu iki deprem enerjiyi boşalttı, bundan sonra daha küçük deprem olacak' lafı yanlış. İki deprem daha fazla gerilmeye sebep oldu. Ve neticesinde fayı kırılmaya zorluyor.

Bu kilitli fay kırılırsa eğer beklediğimiz deprem minimum 7.2 büyüklüğündedir. Bu fay 70-75 kilometredir.

Sürenin 20 yılı geçti

4.6'lık deprem, 5.7'lik depremi olması için zorladı. Bu nedenle endişe ediyoruz. Bu iki deprem beklediğimiz Marmara depremini öne çekti. Çünkü zorluyor. Artık tablo değişti. Beklenen depremin daha önce olma olasılığı ortaya çıktı. Ama deprem ne zaman olacak onu bilemiyoruz. 1999'da verilen periyodun 20 senesi geçti. O periyodun ikinci yarısından zaman alıyoruz.

Marmara'da 7'den büyük bütün depremlerin arkasından tsunami olmuştur. Dolayısıyla da bu depremde de tsunami bekliyoruz. Burası bir iç deniz. Okyanuslardaki gibi bir tsunami resmi kimsenin aklına gelmesin. 1999 depreminde de bu oldu. 4 metreye kadar sular yükseldi.

Nereler güvenli?

Genelleyerek söylemek gerekirse, kıyılar en sıkıntılı yerler olacaktır, deprem hattına yakın oldukları için. İkinci köprüden doğu-batı yönünde bir çizgi çekin. Onun kuzeyinde kalan alanlar depremi 99 depremini nasıl hissettilerse öyle hissedecekler. Güneyinde kalan alanlar ki bu da İstanbul'un çok büyük kısmı, daha şiddetli hissedecek. Avrupa yakası Anadolu yakasına göre de daha çok hissedecek.

Fayda 75 km'lik alan kırıldığında 7.2 şiddetinde bir deprem olur ve 40-50 saniye sürer."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:44
  1. Büyük İstanbul Depremi
  2. deprem

YORUM YAZ

  • davincidavinci18 dk önce
    bir suriyeli diyor ki eğer suriyelileri ülkenize almaya yardım etmeye devam ederseniz Allah size 6 şiddetinden çok deprem vermez :)).o coğrafyada yaşayanlar din istismarı konusunda inanılmaz ustalar.adamlar selçuklu devletini yıktılar.osmanlıyı yıktılar.15 temmuzda türkiyenin sonunu getirmeye ramak kalmıştı.şimdi din istismarıyla türkiyeye akın akın gelip işgal etmek istiyorlar.eğer işgale izin vermezseniz deprem 6 şiddetinden büyük olacakmış.ona göre haaaa.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp kalplerde yer etti
  1. Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp..
  2. İşte o dev rakam! Hava yükünü İstanbul..
  3. Eminevim 109 şubede birden faizsiz..
  4. Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu
  5. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?..
  6. İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat..
  7. Operatörlerin deprem sınavı
  8. Ekonomik güven endeksi azaldı
  9. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
  10. Mandalinanın faydaları nelerdir?..
  11. Beyanname süresi uzatıldı
  12. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?..
  13. Erdoğan’ın sözlerine destek veren..
  14. Turpun faydaları nelerdir? Turp neye..
  15. Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun..
  16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
  17. Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası..
  18. Nefesler tutuldu, kozlar paylaşılacak!..
  19. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
  20. Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B,..
  21. Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul..
  22. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
  23. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
  24. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
  25. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
  26. Milli gemilere çok özel görev!..
  27. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
  28. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
  29. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
  30. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler