Prof. Dr. Melih Bulu nerede görev yaptı? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu nerede çalıştı?

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak ataması sonrası gerçekleştirilen protesto eylemleri kısa sürede terör örgütlerinin provokasyona dönüştü. Rektör ataması bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesinin Güney Kampüsü'nde toplanan PKK, DHKP-C, MLKP üyesi bir grup, protesto gösterisi düzenledi. Dışarıdan gelen grupların da katıldığı eylemde provokatif sloganlar atıldı. Peki Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu nerelerde görev yaptı?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu nerelerde çalıştı?

Melih Bulu, 15 Ağustos 1970, Kırıkkale’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Bulu, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Prof. Dr. Bulu özel sektörde proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı. P&G’de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak birçok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Akademik uzmanlık alanları firmaların, şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği; kümelenme; oyun teorisi, girişimcilik olan Prof. Dr. Bulu, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği’nin kuruluşunda yer alırken, derneğin Başkanlık görevini sürdürmektedir.

2009’da başlayan akademik hayatı boyunca bölüm başkanlığı, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. İstinye Üniversitesi’nin kurucu Rektörü olarak, üniversitenin gelişiminde rol alan Bulu, bu dört yıllık dönemde üniversitenin Times Higher Education Global Impact endeksine göre dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girmesini sağladı. 2020 başında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu eğitim dilinin İngilizceye dönüştürülmesi, Araştırma Üniversitesi hedefinin öncelenmesi konularına ağırlık vererek uluslararası endeksli yayın sayısının bir sene içerisinde yüzde 100’e yakın oranda artmasında ve Haliç Üniversitesi’nin dünyanın ilk 600 Üniversitesi arasına girmesinde liderlik yaptı.