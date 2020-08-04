Prof. Dr. Mehmet Hakan Sağlam: Türkiye 470 ton altın değerindeki paradan feragat etti

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CHP ve laikçi yobaz kesimin zafer olarak nitelendirdiği Lozan Anlaşması ile ilgili tartışmalar son günlerde yeniden ayyuka çıktı. Bu gelişme sonrası Prof. Dr. Mehmet Hakan Sağlam'ın söz konusu anlaşma ile ilgili yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Sağlam, yıllardır Türk milletine "zafer", "özgürlük belgesi", "Türkiye'nin kuruluş senedi" olarak dayatılan Lozan Anlaşması'nın gerçeklerini anlattı.

Lozan'ın imzalı sözleşmesinin tek bir nüshasının dahi Türkiye'ye verilmediğini ve Fransa devlet arşivlerinde saklandığını belirten Sağlam, Türk milletinin yalan ve uydurma bilgilerle yıllarca nasıl uyutulup kandırıldığını aktardı.

Anlaşmanın maddelerini ve içeriğini anlatan Sağlam, aslında Lozan'ın bir zafer değil hezimet olduğunu detaylarıyla paylaştı.

Sağlam, "Yunanlıların Anadolu'yu işgali sırasında o dönemin parasıyla bir komisyon kurularak Yunanistan'a 5 milyar liralık bir tazminat çıkartıldı. Yunanistan yeni kurulan Türkiye'ye savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Ancak dönemin Türkiye yönetimi Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu paradan feragat etti. Feragat edilen para bugünkü parayla 470 ton altın yani 570 milyar dolar kadar" diye konuştu.

Lozan'ın büyük bir proje olduğunu söyleyen Sağlam, Türkiye'nin bu savaş tazminatına karşılık o dönem Gümülcine gibi birçok toprağı Yunanistan'dan alabileceğini belirtti.

Sağlam ayrıca Lozan'ın gizli maddelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.