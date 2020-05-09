Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan şaşkına çeviren sözler: Sokakları karıştıracaklar

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı güçlerin koronavirüs sonrası insanlara çip taktırmak için ülkelerin devlet başkanlarını devirme yoluna gideceklerini söyledi.

İşte Sofuoğlu'nun açıklamaları:

Koronavirüs bir sebeptir. Asıl sonucunu bekleyin. Dünyada ölümler artsın diye bunu yapmadılar. Aşı takacaklar, çip takacaklar. Bitcoin devreye girecek. Dijital bir dünyaya geçeceğiz. Koronavirüs gibi yine hazırlık yapıyorlar. Virüs nedeniyle insanları evlere tıkadılar. İnsanların bağımsızlığını ellerinden aldılar. Bill Gates'in hamleleri burada izlenmelidir. Devlet başkanları bu beladan kendilerini kurtarmaya yönelik hamleler yapıyor. Ama Bill Gates gibi isimler devreye girip oyun bozanlık telaşı içerisindeler. Küreselciler, bizi bize kırdırıyor. Ülkeler ekonominin çarklarını yeniden çevirmeye başlayınca birileri çıkıp 'Yeni dalgalar gelecek' diyerek insanlığı korkutuyor. Hedefi nedir? İnsanları içeride tutup sokağı karıştırmaktır.

"Bizi aç kalmakla tehdit etmeye çalışıyorlar"

Dünyada 100 binin üzerinde ölüm var. Bunlar bizi aç kalmakla tehdit etmeye çalışıyorlar. Ekonominin çarklarını çevirmeyi engelliyorlar. İnsanlar karnı aç kalınca, sokağa dökülür. Şimdi aynısını yapacaklar. Devlet Başkanlarını net bir şekilde engelliyorlar. 'Yapamazsınız' diyerek sürekli korkutuyorlar. Hedef ne? İnsanları işsiz bırakmak ve devlet yöneticilerini devirmektir. Darbe ile yöneticileri başa getirmeye çalışıyorlar. O çipleri kendi başkanları ile insanlara takacaklar. Şu an marketlere maskesiz giremiyoruz. İleri de çipsiz bazı yerlere giremeyeceğiz.Türkiye'de İmamoğlu gibileri getirecekler. İmamoğlu gibilerine istediklerini yaptırırlar. Bu adam bir ajanda ile kenti yönetiyor.

"Sokaklar karışacak"

Sıkı durun, koronavirüs üzerinden sokakları karıştıracaklar. IMF kredi verdiği ülkelere çip takma şartı getirmeye başladı. Başlarındaki devlet liderleri nedeniyle ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'ye şu an çip taktıramazlar. O yüzden liderleri devirme yoluna gidecekler.