0553 313 94 23

Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme politikamız son derece yerindedir”

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

13 Eylül 2019 Cuma 16:36
Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme politikamız son derece yerindedir”

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indirimi hamlesinin son derece yerinde bir hamle olduğunu söyledi.


Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek amacıyla faiz indirimi yaptığını belirtti. Bu indirimin oldukça yerinde bir hamle olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bocutoğlu, “Faiz ile enflasyon arasındaki ilişkiler ele alındığında ilim dünyası şunları tartışmaktadır; acaba enflasyon mu faize yol açıyor, faiz mi enflasyona yol açıyor? Bu konuda görüş bildirenler yarı yarıya ikiye bölünmüş durumda. Yarısı diyor ki; enflasyona yol açan faizdir, yarısı da faize yol açan enflasyondur. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti, enflasyona yol açan ana faktörün faiz olduğunu kabul ederek, enflasyon düşürüldüğü zaman faizin de düşürüleceğini düşündüğü için özellikle faizi aşağıya çekme yönünde bir eyleme girişmiş oldu. Bu eylem yerinde midir? Bir iktisatçı olarak şunu söyleyebilirim ki; bu eylem yerindedir. Çünkü enflasyonun sebepleri ikiye indirilmektedir. Birisi kalem fazlalığı yani üretim yetersizliğinden meydana gelen enflasyon, ikincisi de üretim maliyetlerinin artışından meydana gelen enflasyon. Türkiye’de bir mal kıtlığı çok şükür yoktur. Sadece bir maliyet kalemi olarak faizlerin yükselmesi üretim maliyetlerini artırmakta ve enflasyona yol açmaktadır. Dolayısıyla şuan da almış olduğumuz enflasyonu düşürmek üzere faizleri düşürme politikamız son derece yerindedir ve işleyecektir. Bu düşmenin sistematik olarak devam edeceğini ve 2020 yılının bahar ayına geldiğimiz de çok önemli ve olumlu gelişmeler olduğunu göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin petrol ve doğal gaz açığı olmasa herhangi bir enerji açığı olmayacaktır"


Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen enerji arama çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Bocutoğlu, Türkiye üzerinde zaman zaman manipülasyonlar yapıldığını kaydetti. Manipülasyonların döviz kuru üzerinden yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Bocutoğlu, “Çünkü, Türkiye ekonomisinin zayıf noktalarından biri ödemeler bilançosu açığıdır. Bu da doğal gaz ve petrolden kaynaklanmaktadır. Eğer Türkiye’nin petrol ve doğal gaz açığı olmasa herhangi bir enerji açığı olmayacaktır. Bu açığı kapatmak için Türkiye borçlanmak durumunda bulunduğundan ve borçlanma da döviz kurları üzerinden yapıldığından manipülasyonlar döviz kuru üzerinden yapılmaktadır. İnşallah Türkiye Doğu Akdeniz’deki bu enerji arama faaliyetlerinden başarıyla çıkacaktır ve 50 milyar dolarlık bir döviz gelirine sahip olduğunda Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan ödemeler bilançosu açığımız ortadan kalkacak, dünya üzerinde hiçbir ülke döviz üzerinden Türkiye’ye manipülasyon yapamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:36
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı
    1. Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar..
    2. Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet..
    3. Antalya’da Hint rüzgarı esiyor
    4. Paris'te "kara cuma" yaşandı
    5. Başkan Gürkan Akçadağlı muhtarla bir..
    6. Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi..
    7. CHP'li isim İzmir'deki belediyeleri..
    8. Aka’nın acı günü
    9. Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
    10. Beylikdüzü Belediyesi 30 bin kişiye..
    11. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler..
    12. Kadın ve gençlik merkezinde aşure..
    13. Milletvekili Dülger yapımı devam eden..
    14. Fransa’da vergi kaçıran milletvekili..
    15. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    16. Altının kilogramı 273 bin 600 liraya..
    17. Özel harekat polislerinden kaçak..
    18. Facia ucuz atlatıldı
    19. Oğuzeli Belediyesi vatandaşa aşure..
    20. Hayatını kaybeden asker toprağa verildi
    21. New York borsası alış ağırlıklı açıldı
    22. Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden..
    23. "Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir..
    24. Contemporary İstanbul, Vodafone TV'den..
    25. Tatar: ’’Kıbrıs Türk halkı,..
    26. Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    27. Alpay Özalan'dan bomba Davutoğlu..
    28. Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik..
    29. İstanbul’da “drift” yapan magandalara..
    30. Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!