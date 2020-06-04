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Prof. Dr. Bilal Sambur, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:05:00 - 2020-06-04 21:36:34
Prof. Dr. Bilal Sambur, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

Batı'da artan ırkçı terörün arka planında neler var?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor.

Gazeteci Mehmet Özmen soruyor, Prof. Dr. Bilal Sambur cevaplıyor...

"ABD'deki siyahilerin İslam'a bakış açıları nasıl?" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Sambur, "ABD'de siyahiler arasında çok ciddi bir Müslüman nüfus var. Bu Müslümanların bir takım dini kurumları var, camileri var, dini merkezleri var, kültürel merkezleri var. Bunlar için en cazip olan taraf, İslam'ın ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün insanları, bütün Adem'in çocuklarını bir tarağın dişleri gibi eşit kabul etmesi. Hz. Peygamberin (sav), Arap'ın Acem'e, siyahın beyaza üstünlüğü olmadığı şeklindeki o evrensel mesajı bu noktada vurgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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