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Prof. Dr. Anıl Çeçen uyardı: Bu pandemi ile ülkeler çökebilir

Prof. Dr. Anıl Çeçen, katıldığı televizyon programında koronavirüsle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 02:34:00 - 2020-05-03 02:39:27

Prof. Dr. Anıl Çeçen, koronavirüsün bilinçli bir şekilde çıkarıldığını belirleterek, "Askeri savaş çıkartılamadığı için biyolojik savaş çıkartıldı. Askeri savaş çıkana kadar bu savaş devam edecek." dedi.

Bu pandemi ile ülkeler çökebilir

"Askeri savaş çıkartılamadığı için biyolojik savaş çıkartıldı. Biyolojik savaş çıkartıldığına göre, bu savaş askeri savaş çıkana kadar devam edecek demektir. Bu pandemi ile ülkeler çökebilir, kamu düzenleri sarsılabilir böyle bir nortada ekonomiler çökebilir. İş kendiliğinden savaşa gidebilir. Bu nedenle yeni bir uluslararası barış hareketine ihtiyaç var. Buş sadece Washington'da çözülemez, Londra zaten devre dışı kaldı.

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