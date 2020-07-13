Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den yeniakit.com.tr'ye önemli açıklamalar

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

"Osmanlı olmasaydı Ayasofya yıkılmıştı" diyen Akgündüz, "Ayasofya'da Türk milletinin emeği en az Bizanslılar kadardır, hatta çok daha fazladır." ifadelerini kullandı.

"Danıştay'ın gerekçesi yanlış"

Danıştay'ın Ayasofya gerekçesinin yanlış olduğunu belirten Akgündüz, "Nasıl fetholmuş da camiye çevrilmiş? Bunu benim milletimin bilmesi lazım. Evvela bunu izahını keşke Danıştay bizim 1000 sayfalık Ayasofya kitabını da görseydi." dedi.

"Müze yapılmasıyla ilk adım Bizans Eserlerini İhya Kongresi'dir"

Akgündüz, "Ayasofya'nın müze yapılmasına sebep olan ABD'dir. Ayasofya'nın müze yapılmasıyla ilgili ilk şey, Bulgaristan'da toplanan 'Bizans Eserlerini İhya Kongresi'dir." dedi.

"M. Kemal'in imzası sahte değil"

Akgündüz, "M. Kemal'in imzası sahte' iddiaları yalan, kararnamedeki imza M. Kemal'e ait. Ayasofya'yı müzeye çeviren kararname, Resmi Gazete'de yayınlanmadı, yok hükmünde." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Akgündüz, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'na çağrıda bulunarak "Ey Yusuf Halaçoğlu, M. Kemal'in bu imzası da mı sahte?" dedi.