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Gündem

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den Ayasofya Camii açıklaması

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında Ayasofya Camii ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:19:00 - 2020-07-24 19:12:20
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den Ayasofya Camii açıklaması

 yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'nın önemini ve tarihi yapının yeniden camii olarak ibadete açılmasıyla ilgili duygularını paylaşan Akgündüz, "Bugün tüm dünyadaki Müslümanların ve İslam aleminin iki bayramını kutladık. Birisi Cuma diğeri Ayasofya Camii-i Kebiri'nin açılışı." dedi.

Peygamber efendimizin İstanbul'un fethiyle ilgili hadisini aktaran Akgündüz, Ayasofya'nın nasıl müzeye dönüştürüldüğünün detaylarını anlattı.

Akgündüz ayrıca Bedüizzaman'ın "Ayasofya Hristiyanlığın İslamiyet'e silahını teslim etmesi olayıdır" sözlerini hatırlattı.

Yunanistan'ın Ayasofya konusundaki rahatsızlığına ilişkin konuşan Akgündüz, Ayasofya ve İstanbul'un Türklerin kılıç hakkı olduğuna değindi.

Fatih Sultan Mehmet ile Bizans hahamları ve papazları arasında geçen diyaloğu anlatan Akgündüz, "Eğer bugün Edirnekapı'da Üsküdar'da Beyoğlu'nda kilise çanları çalıyorsa Fatih'in verdiği kararlar sayesindedir. Biz Ayasofya'yı Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi aslına çevirdik. Biz Hristiyanlığa hakaret etmedik." dedi.

"Biz Ayasofya'ya zarar vermedik tam tersine koruyoruz. Bütün temizliğini ve bakımını yapıyoruz." diyen Akgündüz, Mustafa Kemal'in Ayasofya'nın müze olarak açılmasındaki sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Mustafa Kemal şunları söyledi; Biz burayı müze yaptık 2 sebeple. Bir Avrupalı devletlerin iktisadi yardımları. Diğeri Yunanlı dostlarımız bizi sevsin. 86 yıldır ne Avrupalılar bize destek verdiler. Ne de Yunanlılar bizi sevdiler. Bu ahmakça bir beyandır"

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Yorumlar

Hayrettin Hatunoğlu

Ayasofya'da yapılan duaların diğer camilerde yapılan dualardan on kat daha etkili olduğunu biliyoruz. Bundan sonra orada dua edeceğiz adalet, eğitim, ekonomi, tarım, sağlık problemleri çok daha hızlı çözülecek. Ne mutlu bize.
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serdar-1.

ayasofya açıldı,işsizlik anında bitti,hatta avrupadan milyonlarca işçi istedik,ekonomi düzlüğe çıktı üretim arttı,milli gelir 35 bin dolara çıktı.yola devam.
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