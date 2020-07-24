Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den Ayasofya Camii açıklaması

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Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'nın önemini ve tarihi yapının yeniden camii olarak ibadete açılmasıyla ilgili duygularını paylaşan Akgündüz, "Bugün tüm dünyadaki Müslümanların ve İslam aleminin iki bayramını kutladık. Birisi Cuma diğeri Ayasofya Camii-i Kebiri'nin açılışı." dedi.

Peygamber efendimizin İstanbul'un fethiyle ilgili hadisini aktaran Akgündüz, Ayasofya'nın nasıl müzeye dönüştürüldüğünün detaylarını anlattı.

Akgündüz ayrıca Bedüizzaman'ın "Ayasofya Hristiyanlığın İslamiyet'e silahını teslim etmesi olayıdır" sözlerini hatırlattı.

Yunanistan'ın Ayasofya konusundaki rahatsızlığına ilişkin konuşan Akgündüz, Ayasofya ve İstanbul'un Türklerin kılıç hakkı olduğuna değindi.

Fatih Sultan Mehmet ile Bizans hahamları ve papazları arasında geçen diyaloğu anlatan Akgündüz, "Eğer bugün Edirnekapı'da Üsküdar'da Beyoğlu'nda kilise çanları çalıyorsa Fatih'in verdiği kararlar sayesindedir. Biz Ayasofya'yı Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi aslına çevirdik. Biz Hristiyanlığa hakaret etmedik." dedi.

"Biz Ayasofya'ya zarar vermedik tam tersine koruyoruz. Bütün temizliğini ve bakımını yapıyoruz." diyen Akgündüz, Mustafa Kemal'in Ayasofya'nın müze olarak açılmasındaki sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Mustafa Kemal şunları söyledi; Biz burayı müze yaptık 2 sebeple. Bir Avrupalı devletlerin iktisadi yardımları. Diğeri Yunanlı dostlarımız bizi sevsin. 86 yıldır ne Avrupalılar bize destek verdiler. Ne de Yunanlılar bizi sevdiler. Bu ahmakça bir beyandır"

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