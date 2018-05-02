Prof. DR. Ahmet Ağırakça: Kut'ül Amare İngilizlerin en büyük hizmetlerinden birisiydi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Benim kanaatime göre Osmanlı devleti, isteyerek savaşa girmedi. Almanların zorlamasıyla girdi. Onların gayeleri farklı bir şekilde sömürgeye girmekti” iddiasında bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı en büyük ve önemli zaferlerinden biri olan Kut’ül Amare’nin 102. Yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın yaptığı programın konuşmacısı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça idi.

Açılışta fotoğraflarla Kut’ül Amare’ savaşının sunumunu yapan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, “Kut’ül Amare aslında bize unutturulmaya çalışılan zaferlerimizden biri. Bu zafer ecdadımızın gerektiğinde son derece iyi savaştığını ve kendisinden kat be kat üstün düşman kuvvetlerine karşı çok güzel işler çıkarabildiğini gösteren durumlardan biri” dedi.

“İngilizlerin Ortadoğu’ya gelmelerinin tek sebebi petroldür”

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise İngilizlerin sömürgeci zihniyetini anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Birileri ülkeler fethetmeye giderken bir gaye güderler. Giderken niçin gittiği önemli. Birisi toprağı işgal etmeye, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmeye gider. Amacı arazileri ve insanlarını sömürmek. Tarih boyunca İngilizlerin yaptıkları işler bunlar. İngilizlerin Ortadoğu’ya gelmelerinin tek sebebi petroldür. Müslümanlar ise gittikleri yere medeniyet götürdüler. Gittikleri yerde insanları eğittiler, yol, çeşme, medrese, aş evi yaptılar. İnsanlık götürdüler. Yani bizim ecdadımız fetih anlayışıyla gitmiş onlar ise sömürme için.”

Osmanlı’nın Birinci Cihan Savaşı'na isteyerek girmediğini söyleyen Ağırakça: “Önce 18 Mart 1915’te onları Çanakkale’de denize gömdük. 7-8 ay sonra 7 Aralık’ta Kut şehrine geliyorlar. 7 Aralık’tan 29 Nisan 1916’ya kadar savaş oluyor. Kut'un işgal edilmesiyle Osmanlı’nın mücadelesi başlıyor. Benim kanaatime göre Osmanlı devleti, isteyerek savaşa girmedi. Almanların zorlamasıyla girdi. Almanlar gerçekten dost muydu düşman mıydı? Bana göre dost değildi. Onların gayeleri farklı bir şekilde sömürge işine girmekti” dedi.

“İngilizler Halil Paşa’ya 2 milyon Sterlin teklif ettiler”

Kut kahramanı Halil Paşa’dan övgüyle bahseden Prof. Dr. Ağırakça, “Halil Paşa, yeni bir teşkilatlanmaya gidiyor. Arap aşiretlerle birlik olarak toparlanıyor. Araplar Osmanlıları arkadan vurdu diyorlar. Öyle bir şey yok. Bunlar İngilizlerin tarih kitaplarımıza soktuklarıdır. Halil Paşa’nın güzel taktikleri ve uygulamalarıyla askeri bir deha sergiliyor. İngiliz tarihinde böyle bir yenilgi yok. İngilizler kendilerine yol açıp gitmelerine izin vermesi karşılığında Halil Paşa’ya 2 milyon Sterlin, gıda ve silahlarının tamamını teklif ediyor. Yol açılıp giderlerse bir mağlubiyet olmayıp kendileri çekiliyormuş gibi olacaktı. Halil Paşa bunu anlıyor ve kabul etmiyor. Osmanlı’nın gücünü gösteren bir manzara bu” şeklinde konuştu.

Ağırakça, Kut’ül Amare zaferinin Türkiye’nin NATO'ya kabul edilme döneminde İngilizlerin baskısıyla tarih kitaplarından çıkarıldığını ve şimdi yeniden öğretilmeye başlandığını söyledi.