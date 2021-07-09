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Gündem Prof. Çarkoğlu: Şimdiki gençlik 30 yıl önceki gençlikten daha muhafazakar
Gündem

Prof. Çarkoğlu: Şimdiki gençlik 30 yıl önceki gençlikten daha muhafazakar

Koç Üniversitesinde görev yapan Prof. Ali Çarkoğlu, katıldığı bir programda şimdiki gençliğin, kendi dönemi olan 30 yıl önceki gençlikten daha muhafazakar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 14:08:00 - 2021-07-09 14:24:12

Son dönemde gündemden düşmeyen “Z kuşağı” tartışmaları ile ilgili Koç Üniversitesinde görev yapan Prof. Ali Çarkoğlu ,dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Daha muhafazakarlar"

Karar gazetesinin Youtube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Çarkoğlu, günümüz gençliğinin 30 yıl önceki gençlikten daha muhafazakar olduğunu belirtti.

Çarkoğlu, “Ben gençlere bugün baktığım zaman, 25-30 sene evvelinde benim üniversite arkadaşlarıma baktığım zaman gördüğümden çok daha, oldukça muhafazakar bir gençlik görüyorum” dedi.

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