Prof. Aydal'dan kritik uyarı: 'Deprem erken uyarı merkezleri kurulmalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, volkanik araziler ve deprem kuşaklarıyla jeolojik bağlantısı olan sıcak su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde 'Deprem Erken Uyarı Merkezleri'nin kurulması gerektiğini söyledi.

'Binlerce canı kurtarabiliriz'

Depremin vereceği zararın en aza indirilmesinin ancak alınacak önlemler ile mümkün olduğunu belirten Prof. Aydal, kurulacak erken uyarı sistemi ile binlerce canın kurtarılabileceğini vurguladı. "Ülkemizdeki yapıların yüzde 55'i ruhsatsız ve kaçak." diyen Aydal, şunları söyledi:

"Deprem ile ilgili önlemlerin neler olduğunu belirtmeden önce ülkemizdeki bazı gerçekleri bilmemizde yarar var. İnşaat Mühendisleri Odası’nın 'Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı Raporu'nda, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 15 milyon civarında yapı stoku bulunduğu ve bu stokun % 55’inin ruhsatsız ve kaçak, % 60’ının 20 yaş üzeri konutlardan oluştuğu ve % 40’ının depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan gerek yasal düzenlemelerin eksikliği, gerekse denetimlerdeki boşluklar, sağlıksız yerleşim alanlarının önünü açmakta ve bu noktada 'yapı denetimi' konusu birinci dereceden önem taşımaktadır."

'Olası İstanbul depreminde 50 bin can kaybı bekleniyor'

"Muhtemel bir İstanbul depremi için uzmanlar, 10 bin civarında binanın tamamen çökeceğini, 50-60 bin binanın (esasında yüz binlerce konutun) ağır hasar göreceğini, 40-50 bin kişinin öleceğini; kent altyapısının tahrip olacağını ve ekonomik kaybın 50 milyar dolar civarında olacağını belirtmektedirler. Ancak, bu risk ve muhtemel kayıpların, niteliksiz yapılaşmanın hızla sürmesi ile daha da arttığı göz ardı edilmemelidir."

'Süratle harekete geçmeliyiz'

"Depremde can kaybını azaltmak için yapılması gereken en önemli çalışmalardan biriSİ, volkanik araziler ve deprem kuşaklarıyla jeolojik bağlantısı olan sıcak su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde, sistematik olarak, su sıcaklık ölçümlerinin ve argon, metan, karbonmonoksit gibi gazların ölçümlerinin yapılmasıdır. Bu bilgileri değerlendirmek için de acilen 'Deprem Erken Uyarı Merkezleri' kurulmalıdır. Kaya kütlelerinin hareketi sırasında, sürtünme sebebiyle oluşan ısı, mevcut sıcak su kaynaklarında da fazladan ısı artışına sebep olmaktadır. Bulanıklaşan, kimyası değişen ve ısı artışı belirlenen kaynaklar ile ilgili bilgiler, eş zamanlı olarak, kurulacak 'Deprem Erken Uyarı Merkezi'nde toplanmalıdır. Bu kurum, deprem ihtimali bulunan bölge halkını, devlet yetkililerini, sosyal medya dâhil, her imkân ile süratle uyarmalıdır."