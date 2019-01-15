Probiyotik nedir? Probiyotik hangi besinlerde bulunur?

Uzmanların dost bakteriler olarak nitelediği probiyotikler, bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturur ve çeşitli sağlık problemlerine neden olan düşman bakterilere karşı doğal biyolojik barajlar inşa eder. Peki probiyotik hangi besinlerde bulunur? Probiyotik zengini besinler hangileri?

Probiyotik nedir?

Probiotikler tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikro organizmalardır. Saflaştırılmış ürünler bağırsak flora bozukluğuna bağlı ishallerde bağırsak düzenleyici olarak reçete edilebilirler. Sinirim sisteminden emilmeden bağırsaklara ulaşan lif yapısındaki prebiyotikler burada probiyotiklerin yapımında ve etkinleştirilmesinde rol alır. İnülin, früktan ve galaktooligosakkarid başlıca prebiyotiklerdir.Uzmanlar günde en azında 4 gram prebiyotik almamız gerektiğini, hatta bu rakamı 8-12 grama kadar yükseltmemizin genel sağlığımız için çok yararlı olacağını söylüyor. Sebzelerin prebiyotik miktarları çiğ olduklarında pişmiş hallerine göre neredeyse iki katı daha fazla. Peki, prebiyotikten zengin gıdalar hangileri?

Probiyotik azalırsa ne oluyor?

* Kabızlık/İshal/Gaz/Geğirme/Şişkinlik

* Kronik yorgunluk sendromu/Fibromiyalji/Artrit

* Astım/Alerji/Saman nezlesi

* Depresyon/Bilinç bulanıklığı/Bellek sorunları/Yoğunlaşamama/Öğrenme güçlüğü

* Kulak çınlaması/Vertigo/Sersemlik hali

* Sistit/Üretrit/Vajinal mantar enfeksiyonları

* Bulanık görme/Göz kuruluğu

* Akne/Egzama/El-ayak parmaklarında mantar enfeksiyonları

* Menopozal semptomlar/PMS

* Ağız kuruluğu/Diş çürükleri/Diş eti hastalıkları/Kötü kokulu nefes

* Ritim bozukluğu/Çarpıntı/Kalp-damar hastalıkları/Kolesterol yüksekliği

* Kilo alma

Probiyotik hangi besinlerde bulunur?

Sebzeler: Yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, pancar, rezene kökü, bezelye, lahana

Bakliyat: Nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye, soya fasulyesi

Meyveler: Elma, muz, nektarin, şeftali, Trabzon hurması, karpuz, greyfurt, nar, kurutulmuş meyveler (örneğin hurma, incir)

Tahıllar: Tam buğday, arpa veya çavdar ekmeği, buğday kepeği, yulaf

Kuruyemişler: Kaju fıstığı, şamfıstığı