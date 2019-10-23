Prim ödeme gün sayısını dolduran kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olmadan kıdem tazminatı alma şartları neler?

Emeklilik gün sayısını dolduran kıdem tazminatı alabilir mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman emekli olacağını araştırmaya devam ederken, prim gün sayısını dolduran kıdem tazminatı alabilir mi ya da prim gün sayısını dolduran ihbar tazminatı alabilir mi? 15 yıl sigorta 3600 prim günüyle kıdem tazminatı almaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar faydalanabiliyor. İşte kıdem tazminatını emekli olmadan kimlerin alacağına ilişkin haberin detayları…

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma şartları neler?

- 8 Eylül 1999’dan öne işe girenler sigortalılık süresi 15 yıl prim gün sayısı 3600

- 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe gerenler sigortalılık süresi 25 yıl prim gün sayısı 4500

- 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler 5400 prim gün sayısı

- 9 Eylül 1999’dan sonra işe gerenler 25 yıl sigortalılık süresi 7000 prim gün sayısını tamamlayacaklardır. Vatan'da yer alan habere göre, 9 Eylül 1999 tarihinde sonra işe başlayanlar 7000 gün primi tamamladıkları durumunda 2024 yılından itibaren emekli olmadan kıdem tazminatını alabileceklerdir.

Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı nasıl alınır?

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma, kişinin işe ilk girdiği tarihe göre değişmektedir. Peki emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı nasıl alınır?

8 Eylül 1999’dan önce işe girenler, 15 yıl sigorta, 3600 prim günü 25 yaşını doldurmadan kıdem tazminatı alabilir.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler, 25 yıl sigorta, 4500 prim günü dolanlar,

1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler, 5400 prim günü dolanlar,

9 Eylül 1999’dan sonra işe girenler, sigortalılık süresi 25 yılında alında olup, 7000 prim gününü tamamlayanlar emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alabilir.

7000 bin iş günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayan ve 7000 prim gününü dolduran kişi sigortalılık süresini doldurduğu 9 Eylül 2024’ten sonra emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alabilir.

7000 bin iş gününü dolduramayan ancak 25 yılık sigortalılık süresi ile sigortalılık süresi 4500 – 5400 olan kişiler, prim gününü doldurdukları tarihten itibaren işten ayrılıp, kıdem tazminatı alabilir.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde kıdem tazminatı nasıl alınır?

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde, 25 yıl sigortalılık süresi aranmaz ve 5400 prim günü prim gününü tamamladıktan sonra kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı başvurusu nasıl yapılır?

Yaş dışındaki koşulları yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatına hak kazandıklarına dair yazı almak gerekiyor.

SGK’dan alınan belge ile hangi gerekçe ile istifa ettikleri fark etmeksizin kıdem tazminatı alabilir.

SGK’dan ‘’kıdem tazminatı alabilir’’ yazısı almadan istifa edenler kıdem tazminatı alamaz. O yüzden SGK’dan yazı almadan istifa etmeyin.

Kıdem tazminatı sonrası yeni bir işte çalışılabilir

15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kişinin yeni bir işe girmesi önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu konuda Yargıtay da işçi lehine karar vermiştir. 2015 yılında Yargıtay Genel Kurulu, işçinin 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alıp, başka bir işte çalışma hakkı olduğuna karar vermiştir.