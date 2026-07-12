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Spor Okun hedefi şaşmadı! Mete Gazoz Dünya Kupası'nda şampiyon oldu: Altın madalya kazandı
Spor

Okun hedefi şaşmadı! Mete Gazoz Dünya Kupası'nda şampiyon oldu: Altın madalya kazandı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli ile karşılaşan milli okçumuz Mete Gazoz, muazzam bir performansa imza atarak rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli okçumuz Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli'yi mağlup etti ve altın madalyaya uzandı.

Dünyanın zirvesindeki yerini kimseye bırakmayan Mete Gazoz, Dünya Kupası finallerinde İtalyan rakibini tahtadan silerek Türk okçuluk tarihine bir altın sayfa daha ekledi.

 Milli sporcumuz, elde ettiği bu zaferle Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Gazoz, turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Bütün kategorilerde final sahasında madalya için yarıştıklarını dile getiren Gazoz, karışık takımda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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