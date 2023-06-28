Prigojin’le Çerkes Ethem kıyası, Çerkesleri kızdırdı

Akit’e konuşan Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, şunları dile getirdi: “Tek suçu vatanseverlik olan Ethem beye bazı kesimlerin 100 yıldır hırsı, kini soğumadı. Türkiye’nin en saygın tarihçileri, akademisyenleri ‘Çerkes Ethem hain değildir, iade-i itibarı yapılmalıdır’ diyor. Ama hem gazeteci, hem aydın, hem ekonomist, hem siyasetçi, hem tarihçi, hem asker, hem Kemalist, hem milliyetçi, hem sosyalist, hem komünist, hem kapitalist, her şey olan, ama hiçbir şey olmayan adamlar, ısrarla tarihçileri de, akademisyenleri de takmıyor, dinlemiyor. Bu kıyasın yapılamayacağını şöyle izah edeyim... Çerkes Ethem beyin tüm ailesi askerdir, iki abisi Balkan savaşlarında şehit olmuştur, diğer iki abisi, Osmanlı’da ve Kurtuluş Savaşında en ön cephede savaşan askerlerdir. Çerkes Ethem, Mustafa Kemal daha Samsun’a çıkmadan, askeri birlikler kurup Yunan’a karşı savaşan adamdır. Çerkes Ethem, Prigojin gibi ‘paralı asker değildir’. Çerkes Ethem, Prigojin gibi bir ülkeyi işgal eden değil, vatanını savunan bir adamdır. Çerkes Ethem askerlerine ‘Türk askerine kurşun sıkın’ diyen adam değil, ‘gidin orduya katılın’ diyen adamdı. Ethem Bey, askerinin arkasına saklanan bir adam değildi, savaş meydanlarında bu toprakların vatan olması için 17 savaş yarası almış bir adamdı. Bu gerçekler ortadayken, paralı asker grubunun başındaki bir kişiyle Çerkes Ethem’in kıyaslanması bizleri derinden üzmektedir.

Amaçları nifak sokmak

Bu benzetme bile, halkın arasına nifak sokmaktır, bölücülüktür. Bu isimlerin hepsinin daha önce Çerkeslere yönelik, Çerkes Ethem’e yönelik alerjilerine şahit olduk. Ethem bey liderlik sevdası olan, Ankara’yı ele geçirmeye çalışan bir adam olsaydı, Ankara’da onun önünde durabilecek hiçbir güç yoktu. 3 ay süren Çapanoğlu isyanını bastıramayan Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü, Ethem Beye telgraf çekiyor, ‘Bizim elimizde Çapanoğlu isyanını bastıracak hiçbir güç yok, lütfen bizi bu beladan kurtarın’ diye. Bunun üzerine Ankara’ya gelen ve ardından 3 gün içinde Çapanoğlu isyanını bastırıp Ankara’ya dönen, Ethem Beyin önünde hiçbir engel yoktu.