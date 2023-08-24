  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden kötü haber, o tahmin: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale ve 5 il tedbir alsın! Sıcak hava etkili oluyor

Patlayıcı ile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

Çin akaryakıt fiyatlarında zam açıklaması Benzin ,motorin ton fiyatında 55 yuan para artışı! Son durum bu

Putin: Savaşa son vermek istiyoruz

Bahçeli'den Çanakkale yangını açıklaması! "Bu iddia sefil ve şerefsiz bir bühtandır"

Bir CHP skandalı! Edirneliler yıllardır asbestli borulardan mı su içti?!

O havalimanımız tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı

Yine İETT, yine rezalet! Şoför yol boyunca telefonuyla oynadı

Yaz Kur'an kurslarında hediyeli kapanış

Jim Rogers Türkiye ekonomisini övdü: Türkiye'nin hayranıyım! ABD'li yatırım gurusu Türkiye'ye o açıklamalarda bulundu
Dünya Prigojin'in sonunu getiren kayıt
Dünya

Prigojin'in sonunu getiren kayıt

Yeniakit Publisher
2023-08-24 00:58:00 -

Rusya Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı'nı öldürülen askerlerini gösterip hedef alan Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, bu olay sonrasında isyan bayrağını çekmişti. Kısa süren isyan sonrası ortalıkta görünmeyen Prigojin Moskova'da gerçekleşen uçak kazasında öldü.

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği çok sayıda askerin cesetlerinin önünde bir video yayınlamış ve Rus askeri liderlerine küfürler etmişti. Prigojin'in o videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz mayıs ayında Telegram'dan paylaştığı bir videoda Rus askeri liderlerine ağır hakaretler etmişti. Prigojin'in o videosu yeniden gündeme geldi.

Sert ifadeler kullanmıştı

Prigojin yayınladığı videoda, "İhtiyacımız olan mühimmatın yüzde 70'inden yoksunuz" ifadelerini kullanan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'a seslenmişti. Prigojin, videoda arkasındaki cesetleri göstererek "Kanları hala taze. Onlar, buraya gönüllü olarak geldiler ve siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturabilesiniz diye ölüyorlar" demişti.

Wagner liderinin mayıs ayındaki videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Patlayıcı ile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Gündem

Patlayıcı ile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

Ağır hasarlı 14 katlı 2 blok bugün 360 kilogram patlayıcı, 5 bin 500 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı. ..
İmamoğlu bunu da yaptı! Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Gündem

İmamoğlu bunu da yaptı! Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünkü Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çık..
Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay
Sağlık

Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay

Geliştirdiği koronavirüs aşısı nedeniyle davalık olmaya başlayan BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin paylaşımı gündem oldu: Kansere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23