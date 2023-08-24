Prigojin'in sonunu getiren kayıt

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği çok sayıda askerin cesetlerinin önünde bir video yayınlamış ve Rus askeri liderlerine küfürler etmişti. Prigojin'in o videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz mayıs ayında Telegram'dan paylaştığı bir videoda Rus askeri liderlerine ağır hakaretler etmişti. Prigojin'in o videosu yeniden gündeme geldi.

Sert ifadeler kullanmıştı

Prigojin yayınladığı videoda, "İhtiyacımız olan mühimmatın yüzde 70'inden yoksunuz" ifadelerini kullanan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'a seslenmişti. Prigojin, videoda arkasındaki cesetleri göstererek "Kanları hala taze. Onlar, buraya gönüllü olarak geldiler ve siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturabilesiniz diye ölüyorlar" demişti.

Wagner liderinin mayıs ayındaki videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

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