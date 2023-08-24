Prigojin gerçekten öldü mü? Rus yetkililer olayı resmen...

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Tver bölgesinde düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü resmen doğruladı.

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

TASS'ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin'in Tver'de düşen özel jette bulunduğu açıklandı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, daha sonra yaptığı açıklamada düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesine düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü." açıklamasında bulundu.

Rosaviatsiya: Düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete aitti

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'dan yapılan yazılı açıklamada da kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

"Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldü" iddiası

Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Wagner isyanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Mensuplarının çoğunu hükümlülerin oluşturduğu Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı. AA