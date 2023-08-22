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Dünya Prigojin böyle meydan okudu
Dünya

Prigojin böyle meydan okudu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 00:54:00 -
Prigojin böyle meydan okudu

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da isyan bayrağını çeken ve dünya gündemini sarsan Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Afrika'da bulunan Rus etkinliğini daha da arttıracaklarını söyledi.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu. Prigojin mesajında, "Rusya'nın etkinliğini bütün kıtalarda büyüteceğiz." dedi.

Yevgeniy Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz.” ifadesini kullandı.

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.
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