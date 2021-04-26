  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Prenses tatlısı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Prenses tatlısı nasıl yapılır?

Kolay tatlı tarifi | İftar sonrasına leziz bir tatlı yapmak istiyorsanız; prenses tatlısını deneyebilirsiniz. Peki, prenses tatlısı nasıl yapılıyor? Tak ölçülü prenses tatlısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-26 18:21:00 -
Prenses tatlısı nasıl yapılır?

İftar sonra pek çok kişi tatlı tüketmek istiyor. Uzmanlar ise iftardan iki saat sonra bir porsiyon meyve ya da sütlü tatlı tüketilmesini öneriyor. Peki, prenses tatlısı nasıl oluyor?

Prenses tatlısı tarifi

Malzemeler

Muhallebisi için:

  • 1 yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1litre süt
  • 1 paket vanilin

Çikolata sosu:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay bardağı toz şeker

Prenses tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine vanilin hariç muhallebi malzemelerini alın ve karıştırarak pişirin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın vanilini ekleyin.

Muhallebiyi ikram edeceğiniz kaselerin, kupların yarısına kadar bölüştürün.

Çikolata sosu içinse tereyağı hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın.

Sos koyulaşınca tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.

Sosu muhallebilerini üzerine bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıyı buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.

Soğuyan tatlınızı arzu ettiğiniz şekilde süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Anne usulü köfte tarifi
Anne usulü köfte tarifi

Yemek Tarifleri

Anne usulü köfte tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha

Dönem dizileri ile büyük beğeni toplayan TRT, yeni bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT1 bu kez Mevlana'nın hayatını konu edinecek...
Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak
Dünya

Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak

Çin'in Pasifik'teki tehditkar faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak plan yaptı.
İran’da Türkiye düşmanlığı! Son yaptıkları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Dünya

İran’da Türkiye düşmanlığı! Son yaptıkları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Suriye'de ve son olarak Dağlık Karabağ'da Türkiye karşıtı adımlar atan İran'ın düşmanlığı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, İran devlet tel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay