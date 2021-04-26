İftar sonra pek çok kişi tatlı tüketmek istiyor. Uzmanlar ise iftardan iki saat sonra bir porsiyon meyve ya da sütlü tatlı tüketilmesini öneriyor. Peki, prenses tatlısı nasıl oluyor?

Prenses tatlısı tarifi

Malzemeler

Muhallebisi için:

1 yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1litre süt

1 paket vanilin

Çikolata sosu:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay bardağı toz şeker

Prenses tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine vanilin hariç muhallebi malzemelerini alın ve karıştırarak pişirin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın vanilini ekleyin.

Muhallebiyi ikram edeceğiniz kaselerin, kupların yarısına kadar bölüştürün.

Çikolata sosu içinse tereyağı hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın.

Sos koyulaşınca tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.

Sosu muhallebilerini üzerine bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıyı buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.

Soğuyan tatlınızı arzu ettiğiniz şekilde süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.