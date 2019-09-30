Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı' cinayetine şok savunma: Peygamberler bile hata yapar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda vahşice öldürülmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkması için büyük gayret gösterirken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan itiraf geldi.

Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Tartışmalar dünya çapında devam ederken Prens Selman, bozulan imajını düzeltmek için Amerikan medyasına röportaj verdi.

Norah O'Donnell'ın "Ne dersler çıkardınız? Yaptığınız hatalar var mı?" sorusuna Prens Selman şu cevabı verdi: "Peygamberler bile hata yapar, biz insanlardan hata yapmamamız nasıl beklenir? Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve bunları tekrarlamamamız."