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Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e tam 45 milyon Euro!

Roma'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal kanca attı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 02:46
Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e tam 45 milyon Euro!

Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United’tan sonra Arsenal’in de Cengiz’i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil’in de oynadığı Kırmızı-Beyazlı- lar bu transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise Cengiz’i devre arasında göndermek istemediğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 02:46
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Arsenal
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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