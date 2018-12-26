Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e tam 45 milyon Euro!
Roma'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal kanca attı.26 Aralık 2018 Çarşamba 02:46
Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United’tan sonra Arsenal’in de Cengiz’i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil’in de oynadığı Kırmızı-Beyazlı- lar bu transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise Cengiz’i devre arasında göndermek istemediğini açıklamıştı.
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