Pratik sütlü mantar çorbası: 5 dakika! Bu mantarı daha önce yediniz mi? Lokanta usulü, sırrı buymuş
Mantar hem çok lezzetlidir, hem de çok faydalıdır. Yemeklere eklenince fark yaratan mantarın çorbası da ayrı bir güzeldir. Genellikle kremalı olarak yapılır ancak daha hafif olsun diye krema yerine süt kullanmayı tercih ettik.
Pratik Sütlü Mantar Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
300 gram mantar
3 çorba kaşığı un
1 bardak süt
1 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba zeytinyağı
2-3 dal dereotu
Karabiber
Tuz
3-4 bardak su (çorbanın kıvamına göre ayarlayın)
Pratik Sütlü Mantar Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
Mantarları yıkayıp minik minik doğrayın ve tencereye alın.
Üzerine tereyağını ve zeytinyağını ekleyip ocakta soteleyin.
Unu ekleyip kavurun ve suyu ilave edin.
Kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Süt, karabiber, tuz ve kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın.
5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.
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