Pratik mutfak tüyoları - Buzdolabının içine bulaşık süngeri koyarsanız

Buzdolabına yiyecekleri yerleştirirken boş bulduğumuz yere değil, o yiyeceği saklamaya uygun olan rafa yerleştirmeye özen göstermek gerekir. Çoğu meyve ve sebze en iyi buzdolabında saklanır, ancak çoğu zaman orijinal lezzetlerini ve dokularını kaybeder. Satın aldığınız meyve sebzeler kısa sürede bozulup çöp oluyorsa, hemen bu yöntemi denemelisiniz

İlk olarak buzdolabının sebzeliğini tamamen boşaltın. Ardından temiz bir bezle silin. Sonrasında içine 2 adet kullanılmamış bulaşık süngeri yerleştirin.

Şimdi sebzeliğe koyacağınız meyve ve sebzeleri yerleştirin. Sebzeliğe koyduğunuz süngerler oluşan nemi emecektir. Böylelikle sebzeler uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyacaklar. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise süngerleri 3 haftada bir düzenli olarak değiştirmek.