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Kadın - Aile Pratik akşam yemekleri. Kabak sıyırma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Pratik akşam yemekleri. Kabak sıyırma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Girit mutfağı birçoğunuzun bildiği üzere zeytinyağlı ve hafif yemekleriyle ünlüdür.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:13:00 - 2021-11-28 16:31:07
Pratik akşam yemekleri. Kabak sıyırma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Girit Usulü Kabak Sıyırma nefis ve sağlıklı bir tariftir.Şimdiden afiyet olsun.

  • 3 kabak 
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5-6 dal taze soğan
  • 4-5 diş sarımsak
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 su bardağı su
  • 1 limonun suyu
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam taze nane
  • Tuz

Yapılışı

Önden pirinçleri az suda biraz pişirip yumuşatalım. Kısa süreli pişen bir yemek olduğu için pirinçleri hiç pişirmeden katarsak diri kalır.

Zeytinyağını tencereye alalım ve taze soğanlar ile sarımsakları doğrayalım orta ateşte hafif ölene kadar kavuralım.

Soğan ve sarımsak ölünce pirinci ve suyu da ekleyelim ateşi kısıp suyu çekene kadar pişirelim. Sıyırma işlemini çekirdekli kısma gelene kadar yapalım. Çekirdekli kısımları bu yemekte kullanmayacağız onları sonra başka bir yemekte değerlendirebiliriz.

Sıyırdığımız kabakların üzerine az tuz ekeleyip elimizle bir harmanlayalım. Çok bastırmayalım ezilmesinler incecikler çünkü.

Bu sırada suyunu çeken pirin soğan ve sarımsağın üzerine bu sıyrılan kabakları koyalım, limon suyunu dökelim az daha tuz katalım ve dereotununda yarısını doğrayıp ekleyelim.

Kontrol ederek en fazla 5 dakika kısık ateşte ocakta tutalım. Kabakların rengi yeşilden sarıya dönünce ocaktan alalım.

Kalan dereotu ile taze naneyi de doğrayıp yemeğe ekleyelim. Soğuttuktan sonra servis edelim. Yaz sıcaklarında harika bir zeytinyağlı. Afiyet olsun 

İpuçları: 

Balkabağı nasıl saklanır?

Bütün bal kabağı serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Bir kileriniz var ise bu iş için en uygun mekan olacaktır. 10-15 derece arası ideal sıcaklıktır ama bu kadar soğuk bir yerde saklayın.

 

 

 

 

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