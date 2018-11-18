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Pozitif bir hafta yaşadık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı tamamladıklarını açıkladı.

18 Kasım 2018 Pazar 13:09
Pozitif bir hafta yaşadık

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı tamamladığını kaydetti. 'Maliye politikalarında, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz' vurgusunu dile getiren Berat Albayrak, bütçe gelirlerinin Yeni Ekonomi Programı beklentilerinden de iyi seyrettiğini söyledi.

10 milyar TL’yi bulacak

630,5 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirlerinin gerçekleşme beklentisinin aynı şekilde sürdüğünü dile getiren Albayrak, ekonomideki son gelişmelere dönük şu değerlendirmelerde bulundu: Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, imar barışında 6 milyar liralık beklentimizin 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz.

Faiz oranları düşüyor

Bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerimizde oldu. Yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle yüzde 18.79 oldu.

BİST kazandırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,84’lük kazançla 93.616,45 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek ise 94.308,29 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul’da Mal Endeksi yüzde 1,06’lık artışla 102.027,29 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 2,63’lük kazançla 70.442,17 puana yükseldi.

Döviz geriledi, TL değerlendi

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,54’lük azalışla 5,3410 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,03’lük düşüşle 6,0930 lira oldu. Geçen hafta 7,1380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,56’lık düşüşle 6,8840 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,93’lük değer kaybıyla 5,3380 liradan alıcı buldu.

Altın eriyor

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,64’lük düşüşle 210 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,61’lik azalışla bin 404 liraya geriledi. Gram altın son 6 haftada yüzde 11 değer kaybetti. Yatırım analistleri, bu durumu dolar/TL’deki düşüşe bağladı. Analistler, haftayı 210,1 liradan kapatan gram altının eski pozitif eğilimine dönmesi için önce düşüş trendinin güncel üst noktasının daha sonra da 223 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:09
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  2. ekonomi politikaları
  3. Yeni Ekonomi Programı
  4. Berat Albayrak
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  6. Borsa İstanbul
  7. BIST 100
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