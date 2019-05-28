0553 313 94 23

Pozantı’nın tek kültür edebiyat dergisi

Adana’nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi okul dergilerinin 4.

28 Mayıs 2019 Salı 09:31
Pozantı’nın tek kültür edebiyat dergisi

Adana’nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi okul dergilerinin 4. sayısını çıkardılar.


Pozantı Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin kendi imkanlarıyla hazırlayıp çıkardıkları "Şehit Zafer Sabancı" adlı yıllık okul dergisini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Okul Müdürü Adem Yılmaz ve öğrencilerle beraber Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay’a takdim ettiler.


Okul Müdürü Adem Yılmaz, her yıl mayıs ayında çıkardıkları okul dergisinin bu yıl 4. sayısını yayınladıklarını, derginin Pozantı da yıllık olarak çıkarılan tek kültür, edebiyat ve eğitim dergisi olduğunu söyledi.


Yılmaz, Şehit Zafer Sabancı Okul Dergisi’nin öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını, öğrencilerin okul dergisini hiçbir destek almadan sponsor bulmadan, kendilerinin hazırlayıp ciltleyip oluşturduklarını, böylece dergiyi daha çok sahiplendiklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:31
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma oranı artıyor
    1. Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama..
    2. Hakurk nerede? Hakurk operasyon mu..
    3. Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
    4. İl Sağlık Müdürlüğünden randevu..
    5. Cilt hastalıkları baharda artıyor
    6. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    7. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    8. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    9. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    10. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    11. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    12. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    13. Borsa, güne yükselişle başladı
    14. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    15. Terör yuvalarına büyük harekat
    16. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    17. Japonya’da bıçaklı dehşet
    18. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    19. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    20. Yeni askerlik sistemi silah..
    21. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    22. Ordu’da define avcıları yakalandı
    23. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    24. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    25. Asya borsaları
    26. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    27. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    28. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    29. Gündüz programları aileyi ifsad ediyor
    30. Tarihi bölgeden 350 ton atık toplandı
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız