Pozantı’nın tek kültür edebiyat dergisi

Adana’nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi okul dergilerinin 4. sayısını çıkardılar.

Pozantı Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin kendi imkanlarıyla hazırlayıp çıkardıkları "Şehit Zafer Sabancı" adlı yıllık okul dergisini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Okul Müdürü Adem Yılmaz ve öğrencilerle beraber Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay’a takdim ettiler.

Okul Müdürü Adem Yılmaz, her yıl mayıs ayında çıkardıkları okul dergisinin bu yıl 4. sayısını yayınladıklarını, derginin Pozantı da yıllık olarak çıkarılan tek kültür, edebiyat ve eğitim dergisi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Şehit Zafer Sabancı Okul Dergisi’nin öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını, öğrencilerin okul dergisini hiçbir destek almadan sponsor bulmadan, kendilerinin hazırlayıp ciltleyip oluşturduklarını, böylece dergiyi daha çok sahiplendiklerini belirtti.