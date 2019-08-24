Powell’den piyasalara ılımlı mesaj

Jackson Hole zirvesinde ABD ekonomisinin durumu ve para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, verdiği mesajlarla piyasalarda hâkim olan iyimser havayı destekledi. Global piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izlediklerini vurgulayan Powell, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe yakınlaştığını belirterek, temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından bu yana Çin ithalatına uygulanan yeni vergilere dikkat çekti. Çin’in ithalata yönelik yeni vergilerini, Almanya ve Çin’deki ekonomik yavaşlamayı, Brexit sürecinin yansımalarını, Hong Kong’da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri not ettiklerini belirten Powell, küresel riskleri işaret ederek “Bu gelişmelerin etkilerine dair değerlendirmemize dayanarak, güçlü bir işgücü piyasası ve simetrik yüzde 2 enflasyon hedefiyle büyümeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız” dedi.

TL / Dolar kuru geriledi

Jerome Powell’ın Jackson Hole’da verdiği ılımlı mesaj sonrasında piyasalardaki yatay seyir devam etti. Konuşma öncesinde gündeme getirilen küresel resesyona dair endişelerin toplantıda yüksek sesle gündeme getirilmemesi de dikkat çekti. FED’in gelecek dönemde faiz indirimi konusunda bir sürprize imza atmayacağı da konuşmadan çıkan sonuçlardan birisi oldu. Powell’in konuşmasının ardından, son iki gündür 5.80 seviyelerine kadar yükselen TL/ Dolar kurunda gerileme yaşandı.