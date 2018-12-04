Potasyum eksikliğinde meydana gelen sıkıntılar nelerdir?

DÜŞÜK POTASYUM NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SEMPTOMLAR

Yorgunluk

Kas ağrısı

Kabızlık

Baş dönmesi

Depresyon

Ruh hali

Yavaş refleksler

Kramplar

Mide bulantısı

ŞİDDETLİ HİPOKALEMİ BELİRTİLERİ

İSKELET VE KAS AĞRILARI

Düşük potasyum seviyesi iskelet kaslarının kasılmalarını etkiler. Aynı zamanda, kas liflerinin parçalanmasına neden olan kaslara olan kan akışını da azaltır.

Yorgunluk

Şiddetli miyalji

Kas sertliği

Eklem ağrısı oluşabilir.

POTASYUM EKSİKLİĞİ MİDEYE ŞU ŞEKİLDE ZARAR VERİR

Mide bulantısı oluşur

İshal meydana gelir

Kabızlık meydana gelir

Karın krampları oluşur

Anoreksi meydana gelir

Şişkinlik oluşur

POTASYUM EKSİKLİĞİ BÖBREKLERİ DE OLUMSUZ ETKİLER

Potasyum Eksikliği susuzluğun artmasına ve idrar konsantrasyonunun sürdürülmesinden sorumlu olan anti-diüretik hormona direnç sağlar. Artmış susuzluk ve böbrek fonksiyonlarının değişimi, seyreltik idrar üretimini arttırır. Ayrıca, normal şartlar altında, sodyum iyonlarının yeniden emilimi, potasyum iyonlarının karşılığında oluşur. Fakat potasyum seviyesinin düşük olmasına tepki olarak, bu reabsorbsiyon hidrojen iyonlarının karşılığında ortaya çıkar. Bu, kan sodyum bikarbonat içeriğinde bir artış ile karakterize metabolik alkaloziseye yol açar. Böylece;

Susuzluk artışı

Solunum problemleri

Siyanoz

Yüksek tansiyon

Sık idrara çıkma

Yüksek kan pH seviyeleri ortaya çıkar.

Kalp fonksiyonlarının bozulması

Göğüs ağrısı

Hep potasyum eksikliği nedeni ile ortaya çıkabilecek semptomlardır. Görüldüğü gibi potasyum eksikliği ciddi bir durumdur ve tedavi edilmesi gerekir.