Potasyum eksikliğinde meydana gelen sıkıntılar nelerdir?
Potasyum eksikliğine dair her şey yazının devamında…04 Aralık 2018 Salı 21:47
DÜŞÜK POTASYUM NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SEMPTOMLAR
Yorgunluk
Kas ağrısı
Kabızlık
Baş dönmesi
Depresyon
Ruh hali
Yavaş refleksler
Kramplar
Mide bulantısı
ŞİDDETLİ HİPOKALEMİ BELİRTİLERİ
İSKELET VE KAS AĞRILARI
Düşük potasyum seviyesi iskelet kaslarının kasılmalarını etkiler. Aynı zamanda, kas liflerinin parçalanmasına neden olan kaslara olan kan akışını da azaltır.
Yorgunluk
Şiddetli miyalji
Kas sertliği
Eklem ağrısı oluşabilir.
POTASYUM EKSİKLİĞİ MİDEYE ŞU ŞEKİLDE ZARAR VERİR
Mide bulantısı oluşur
İshal meydana gelir
Kabızlık meydana gelir
Karın krampları oluşur
Anoreksi meydana gelir
Şişkinlik oluşur
POTASYUM EKSİKLİĞİ BÖBREKLERİ DE OLUMSUZ ETKİLER
Potasyum Eksikliği susuzluğun artmasına ve idrar konsantrasyonunun sürdürülmesinden sorumlu olan anti-diüretik hormona direnç sağlar. Artmış susuzluk ve böbrek fonksiyonlarının değişimi, seyreltik idrar üretimini arttırır. Ayrıca, normal şartlar altında, sodyum iyonlarının yeniden emilimi, potasyum iyonlarının karşılığında oluşur. Fakat potasyum seviyesinin düşük olmasına tepki olarak, bu reabsorbsiyon hidrojen iyonlarının karşılığında ortaya çıkar. Bu, kan sodyum bikarbonat içeriğinde bir artış ile karakterize metabolik alkaloziseye yol açar. Böylece;
Susuzluk artışı
Solunum problemleri
Siyanoz
Yüksek tansiyon
Sık idrara çıkma
Yüksek kan pH seviyeleri ortaya çıkar.
Kalp fonksiyonlarının bozulması
Göğüs ağrısı
Hep potasyum eksikliği nedeni ile ortaya çıkabilecek semptomlardır. Görüldüğü gibi potasyum eksikliği ciddi bir durumdur ve tedavi edilmesi gerekir.
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