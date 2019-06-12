Potada final serisinde üçüncü randevu - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

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