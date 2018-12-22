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Potada derbi heyecanı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek- Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi saat 15.15'te başlayacak

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:29
Potada derbi heyecanı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.

Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.


- "Çocuklar üşümesin" kampanyası


Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:29
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Galatasaray
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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