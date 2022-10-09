Posta sektöründeki sınırları kaldırıyor

Yeni Akit Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin de arasında bulunduğu 22 ülke tarafından 1874 yılında kurulan Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union- UPU) güncel ürün ve hizmetlerden oluşan evrensel bir posta ağı geliştiriyor.

“UPU Posta hzimetlerini tek bir ağ üzerinden koordine ediyor”

Dünya Posta Birliğinin bir buçuk asra yaklaşan tecrübesi ile haberleşme ve posta sektörlerine sağladığı katkılara değinen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, UPU’nun dünyada posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunduğunu ve bu sayede birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetlerinin insanlara daha hızlı ulaştığını vurguladı. Gülten, UPU’nun posta sektöründeki rolüne ilişkin “Dünya Posta Birliği, birliğe bağlı olan ülkeler arasında mektup ve posta gönderilerinin serbest olmasının garanti edilmesi, posta ücretlerinde standardizasyonun sağlanması, dijital çağa uygun yeni hizmetler oluşturulması ve geliştirilmesi konularında uluslararası iş birliği oluşturuyor. Üyesi olan ülkeler arasında tek bir posta hizmeti ağını koordine eden UPU, söz konusu hizmetlerin dünya çapında kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında UPU vizyonuyla hizmet veriyor”

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, hizmet sayısının ve kalitesinin artırılması ile geliştirilmesi noktasında hep daha ileriyi hedeflediklerini vurgulayarak UPU vizyonu doğrultusunda hizmet standartlarını en ileri seviyeye taşıdıklarını ifade etti. Gülten; “Şirketimiz hem yurt içi hem de yurt dışında müşterilerine hizmetlerini hızlı bir şekilde sunuyor. PTT AŞ olarak posta sektöründe elde etmiş olduğumuz üstün deneyim, bir dünya markası olma hedefinde önemli bir referans kaynağı oluyor. Geleneksel hizmetlerimizin yanında dijital çağa uygun yeni hizmet portföyümüz müşterilerimizin taleplerine yanıt veriyor.” açıklamasında bulundu.

Gülten konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Başta Şirketimiz bünyesinde görev alan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere Dünya Posta Birliği çatısı altında yer alan tüm kurumlardaki çalışanların 9 Ekim Dünya Posta Gününü kutluyorum.”