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Poşet üretimi yüzde 50 azaldı

Türkiye’nin plastik poşet üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’da ücretli poşet uygulamasından sonra üretim yüzde 50 düştü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
Poşet üretimi yüzde 50 azaldı

Türkiye’nin plastik poşet üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’da ücretli poşet uygulamasından sonra üretim yüzde 50 düştü. Sektörün zor durumda olduğunu belirten üreticiler, geçiş sürecinin uzun tutulması gerektiğini söyledi.


Türkiye’de çevreye zarar verdiği gerekçesiyle 1 Ocak 2019’dan itibaren marketlerdeki plastik poşetlere ücret uygulaması getirildi. Tanesi 25 kuruştan satılan poşetlerin tüketimi azalınca, üretimi de önemli oranda düştü. Ülke genelinde olduğu gibi Türkiye’nin plastik poşet ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da da üretim yüzde 50 oranında azaldı.


Türkiye Sanayi Plastikleri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) rakamlarına göre Türkiye’de alışveriş poşeti üreten 2 bine yakın firmada 20 bin çalışan bulunuyor ve yıllık ortalama 300 bin tona yakın poşet üretimi yapılıyor. Üreticiler ise düşen üretimin ardından geçiş sürecinin kısa tutulmasından dolayı büyük zarara uğradıklarını ve işsizlik riskiyle karşı karşıya kalmamak için bu sürecin uzatılması gerektiğini söyledi.



"Geçiş süreci 2020’ye kadar uzatılmalı"


Adana’da plastik poşet üretimi yapan imalatçı Vedat Uluışık, fabrikalarındaki makineleri teşvikle aldıklarını ve bankalara olan borçlarını ödeyemediklerini belirterek, "Üreticilere geçiş süreci tanınmadan, birdenbire kanunda düzenleme yapıldı. Sektörde çalışan binlerce üretici ve işçi mağdur oldu. Ülke genelinde 20 bine yakın istihdamı olan bir sektör, çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz yeni yasaya geçiş sürecinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Böylelikle elimizdeki makinelerin borçlarını, bankalara olan kredi borçlarını yapılandırabiliriz. Biz de yaşamak, ayakta kalmak istiyoruz. Bunun için de yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.



"Bin 500 işçi işsizlikle karşı karşıya"


Plastik poşet üreticisi Bülent Vural ise fabrikalarında kapatılan ve çalışmayan makinelerin olduğunu ifade ederek, "Son bir buçuk ayda sadece Adana’da yaklaşık bin 500 işçi, işsizlikle karşı karşıya kaldı. Bu yönetmelik düzeltilmediği takdirde ülke genelinde 20 bin kişi ne yazık ki işsiz kalacak. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Biz kötü bir şey üretmiyoruz" şeklinde konuştu.


Plastiğin üretim amacının hijyen olduğunu ve bilinçli kullanıldığı takdirde sanılanın aksine çevreyi kirletmeyeceğini belirten Vural, "Bez torba üreticilerini kötülemek istemiyorum ancak bez torba bir kere kullanıldıktan sonra ikinci defa kullanılmaz. Eğer birden fazla kez kullanılırsa bakterilerin üremesine neden olur. Plastik poşet tek kullanımlık olduğu, daha sağlıklı ve hijyenik olduğu için üretilmeye başlanmıştır. Plastik poşeti kanunlar çerçevesinde insanlara, doğaya ve çevreye zarar vermeden, orta yol bulunarak bilinçli bir şekilde tüketilmesi taraftarıyız" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
  1. doğa

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