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Aktüel

Posbıyık’ın yerine Başkanlığa Çetin Günce vekalet edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:17:08 -
Posbıyık’ın yerine Başkanlığa Çetin Günce vekalet edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edecek.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı.


Başkan Posbıyık’ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Çetin Günce vekalet edeceği belirtildi.

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