Posa nedir? Hangi besinlerde bulunur?

SUDA ÇÖZÜNEN POSA İÇEREN BESİNLER:

Suda çözünen posanın en büyük özelliği vücut içerisinde suyun tutulmasını sağlamaktır. Böylelikle sindirim sisteminin çalışmasını yavaş bir halır. Böylelikle suda çözünen posa tüketen kimselerde uzun süreki tokluk hissi gözlenir. Ayrıca, bu durum kan şekerinin dalgalanmasını engellediği için kilo vermek isteyen kişilere suda çözünen posa tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Ema, armut, portakal, çilek, muz gibi meyveler yapı bakımında suda çözünen posa içerirler. Bunlara ek olarak yulaf ezmesi, yulaf kepeği, yulaf gevreği, mercimek, bezelye, salatalık, kereviz, enginar diğer suda çözünen posa kaynaklarıdır. Gün içerisinde tüketilmeleri insanlar için faydalı olmaktadır.

SUDA ÇÖZÜNMEYEN POSA İÇEREN BESİNLER:

Suda çözünmeyen posanın en temel özelliği bağırsakların çalışmasını hızlandırmasıdır. Böylelikle kabızlık probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olur ve dışkının bir an önce vücuttan atılmasını sağlar. Sağlıklı bir sindirim sistemi için oldukça fayda vermektedir.

Üzüm, kuru üzüm, mısır kepeği, havuç, yeşil fasulye, kepekli tahıllar, buğday kepeği başlıda suda çözünmeyen posa içeren yiyeceklerdir. Ayrıca, kabak, bulgur, brokoli, lahana, soğan, kuskus, esmer pirinç de diğer suda çözünmeyen posa kaynaklarıdır. Sağlıklı bir sindirim için zaman zaman tüketilmelerinde fayda vardır.

POSA TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Posa tüketimi insanlar için oldukça faydalıdır. Fakat fazla miktarda posa tüketimi de zararlı olabilmektedir. Çünkü posanın vücuda alınmasıyla su tutulacağı için fazla posa ile aşırı su kaybı yaşanabilmektedir.

Bu da vücut için gerekli suyun ve minerallerin eksikliğine neden olacaktır. Bu yüzden posa tüketimi arttırıldığı zamanlarda fazla miktarda su içilmesi gerekmektedir. Böylelikle herhangi bir problem gözlenmez.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.