THY - İmaj
0553 313 94 23

Posa nedir? Hangi besinlerde bulunur?

Posa, genel tabirle yiyeceklerin sindirilmeyen kısımlarına verilen isimdir. Başta sindirim sistemi üzerinde olmak üzere insanlara sağladığı birçok fayda bulunur.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
Posa nedir? Hangi besinlerde bulunur?

SUDA ÇÖZÜNEN POSA İÇEREN BESİNLER:

Suda çözünen posanın en büyük özelliği vücut içerisinde suyun tutulmasını sağlamaktır. Böylelikle sindirim sisteminin çalışmasını yavaş bir halır. Böylelikle suda çözünen posa tüketen kimselerde uzun süreki tokluk hissi gözlenir. Ayrıca, bu durum kan şekerinin dalgalanmasını engellediği için kilo vermek isteyen kişilere suda çözünen posa tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Ema, armut, portakal, çilek, muz gibi meyveler yapı bakımında suda çözünen posa içerirler. Bunlara ek olarak yulaf ezmesi, yulaf kepeği, yulaf gevreği, mercimek, bezelye, salatalık, kereviz, enginar diğer suda çözünen posa kaynaklarıdır. Gün içerisinde tüketilmeleri insanlar için faydalı olmaktadır.

SUDA ÇÖZÜNMEYEN POSA İÇEREN BESİNLER:

Suda çözünmeyen posanın en temel özelliği bağırsakların çalışmasını hızlandırmasıdır. Böylelikle kabızlık probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olur ve dışkının bir an önce vücuttan atılmasını sağlar. Sağlıklı bir sindirim sistemi için oldukça fayda vermektedir.

Üzüm, kuru üzüm, mısır kepeği, havuç, yeşil fasulye, kepekli tahıllar, buğday kepeği başlıda suda çözünmeyen posa içeren yiyeceklerdir. Ayrıca, kabak, bulgur, brokoli, lahana, soğan, kuskus, esmer pirinç de diğer suda çözünmeyen posa kaynaklarıdır. Sağlıklı bir sindirim için zaman zaman tüketilmelerinde fayda vardır.

POSA TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Posa tüketimi insanlar için oldukça faydalıdır. Fakat fazla miktarda posa tüketimi de zararlı olabilmektedir. Çünkü posanın vücuda alınmasıyla su tutulacağı için fazla posa ile aşırı su kaybı yaşanabilmektedir.

Bu da vücut için gerekli suyun ve minerallerin eksikliğine neden olacaktır. Bu yüzden posa tüketimi arttırıldığı zamanlarda fazla miktarda su içilmesi gerekmektedir. Böylelikle herhangi bir problem gözlenmez.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın
  5. mutfak
  6. posa bulunan besinler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nane çayının faydaları nelerdir?
    1. Nane çayının faydaları nelerdir?
    2. Mersin'de uyuşturucu sevkiyatına..
    3. Katil Esed, Ürdün sınır hattına..
    4. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te ne..
    6. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    7. Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı:..
    8. Yeni kabineyi oluşturacak isimleri..
    9. PKK’da kadın krizi
    10. Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine..
    11. Eski yıldız böyle seslendi:..
    12. AK Parti'den flaş kabine açıklaması!..
    13. Erdoğan yeni kabinesini saat kaçta..
    14. Tren kazası ile ilgili iki makinist..
    15. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayız
    16. Cimbom bombayı patlattı! Yıldız..
    17. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni..
    18. Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü
    19. Tren faciasında yaralanan vatandaşlar..
    20. Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"