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Porto maçının provası Erzurum'da yapılacak

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Terim, Erzurumspor karşısına yeni bir ilk 11 çıkaracak. Terim aynı kadroyla Porto maçına da çıkmayı düşünüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:07
Porto maçının provası Erzurum'da yapılacak

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyet sonrasında Fatih Terim, kadroda değişikliğe gitmeye karar verdi. Terim'in Erzurumspor maçında 3 farklı ismi sahaya sürmeyi ve bu maçtaki 11'le Porto deplasmanına gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmiş sonrasında ise Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

MARİANO'NUN YERİNE LİNNES OLACAK

Linnes'in yerine Akhisarspor maçında Mariano'yu oynatan Terim, Brezilyalının kötü oynunundan rahatsız olduğu için Erzurumspor maçında yeniden Linnes'e görev verecek.

SİNAN VE OZAN YEDEĞE ÇEKİLECEK

“Verdiğimiz şansa özen göstermeliler” diyen deneyimli teknik adam, uzun süredir ilk 11'de ısrarcı olduğu Sinan Gümüş'ü de yedeğe çekecek. 

Lokomotiv Moskova maçında savunmada iyi bir performans ortaya koyan Donk, genç Ozan'ın yerine Erzurum maçında sahada olacak.

İşte Fatih Terim'in düşündüğü ilk 11 şu şekilde:

Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Onyerkuru, Eren

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:07
  1. Erzurum
  2. fatih terim
  3. galatasaray
  4. erzurumspor
  5. porto

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