Porto-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Dragao stadyumunda Porto'ya konuk olacak. Mücadele 22:00'da başlayacak.03 Ekim 2018 Çarşamba 21:54
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşıyor.
PORTO - GALATASARAY
STAT: Dragao
HAKEM: Micheal Oliver
SAAT: 22:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Brahimi, Marega
TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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