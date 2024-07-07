Portekizli oldu, Hollandalı oldu ama Türk olamadı! Alçak milletvekiline tepki yağdı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Türkiye-Portekiz maçı sonrası Portekiz kazandığı için kutlama paylaşımında bulunması tepki çekmişti. Encu'ye "Senin maaşını bu millet ödüyor", "Yediğin kaba pislenmez" gibi yorumlarda bulunulmuş öte yandan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı konuyu Meclis'e taşımış ve, "Bu milletin gelirleriyle maaş alanlar, bu ülkenin, vatanın havasını soluyanlar millete karşı yanlış yapamazlar" demişti. Eleştirileri duymazdan gelen Encu ise tavrını sürdürerek Türk Milli Takımı'nın rakiplerine destek vermişti. Encu son olarak Hollanda'ya da destek vererek sosyal medyada büyük tepki çekti.

EURO 2024'te Türk Milli Takımımız'ın Hollanda ile karşı karşıya geldiği mücadele 2-1 Hollanda üstünlüğüyle sonuçlanırken Milliler turnuvaya Çeyrek Final'de veda etmiş oldu. Turnuva boyunca verdikleri mücadele ve oynadıkları futbol ile beğeni kazanan takımımızı vatandaşlarımız stadyumda bağrına bastı.

Ancak daha önce Portekiz'e de destek veren ve gelen eleştirilerle tepkilere rağmen davranışını sürdüren eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu maç için bu kez de Hollanda'ya destek verdi. Sosyal medyada vatandaşların yoğun tepkisine uğrayan ve Türk Milli Takımı'nın her maç rakibini destekleyen Encu için "Bu kez de Hollandalı oldu" yorumunda bulunuldu.

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Sosyal medya yorumlarında Encu'nun eski bir milletvekili olduğu ve ülkenin kenetlenip tek yürek olduğu bir konuda bile bu davranışları sergilediği, bu milletin vergileriyle maaşının ödenmesine rağmen bu 'ihaneti' yaptığı sık sık belirtildiği görüldü.