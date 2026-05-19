  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Spor Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti
Spor

Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan ve bu yaz ABD, Kanada ile Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan doruktayken, turnuvanın favorilerinden Portekiz aday kadrosunu ilan etti. İspanyol teknik adam Roberto Martínez liderliğindeki Portekiz Milli Takımı'nın açıklanan resmi kadrosunda, Türkiye Süper Ligi'nde top koşturan 2 tanıdık isim de kendine yer buldu.

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı. Kadroda, Süper Lig'den Gençlerbirliği forması giyen kaleci Ricardo Velho ile Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo yer aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı.

Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.

İspanyol çalıştırıcı Roberto Martínez'in aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Diogo Costa - José Sá - Rui Silva - Ricardo Velho

Defans: Diogo Dalot - Matheus Nunes - Nélson Semedo - João Cancelo - Nuno Mendes - Gonçalo Inácio - Renato Veiga - Rúben Dias - Tomás Araújo

Orta saha: Rúben Neves - Samuel Costa - João Neves - Vitinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva

Forvet: João Félix - Trincão - Francisco Conceição - Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Guedes - Gonçalo Ramos - Cristiano Ronaldo

İtalya Kupası Inter'in oldu
İtalya Kupası Inter'in oldu

Spor

İtalya Kupası Inter'in oldu

Montella’dan Dünya Kupası mesajı: Bir hayalin peşinden gidiyoruz
Montella’dan Dünya Kupası mesajı: Bir hayalin peşinden gidiyoruz

Spor

Montella’dan Dünya Kupası mesajı: Bir hayalin peşinden gidiyoruz

İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de
İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de

Spor

İran’dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye’de

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23