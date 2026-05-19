Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti
Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan ve bu yaz ABD, Kanada ile Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan doruktayken, turnuvanın favorilerinden Portekiz aday kadrosunu ilan etti. İspanyol teknik adam Roberto Martínez liderliğindeki Portekiz Milli Takımı'nın açıklanan resmi kadrosunda, Türkiye Süper Ligi'nde top koşturan 2 tanıdık isim de kendine yer buldu.
11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı. Kadroda, Süper Lig'den Gençlerbirliği forması giyen kaleci Ricardo Velho ile Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo yer aldı.
Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
İspanyol çalıştırıcı Roberto Martínez'in aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Diogo Costa - José Sá - Rui Silva - Ricardo Velho
Defans: Diogo Dalot - Matheus Nunes - Nélson Semedo - João Cancelo - Nuno Mendes - Gonçalo Inácio - Renato Veiga - Rúben Dias - Tomás Araújo
Orta saha: Rúben Neves - Samuel Costa - João Neves - Vitinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva
Forvet: João Félix - Trincão - Francisco Conceição - Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Guedes - Gonçalo Ramos - Cristiano Ronaldo