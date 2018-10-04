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Portekiz'de Quaresma ve Cristiano Ronaldo kadroya alınmadı

Portekiz'in Polonya ve İskoçya maçları aday kadrosu açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:09
Portekiz'de Quaresma ve Cristiano Ronaldo kadroya alınmadı

İtalya temsilcisi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

Juventuslu 33 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın kadroya çağrılmaması, dikkati çekti. Beşiktaşlı Pepe ile Göztepe'nin kalecisi Beto ise kadroda yer aldı.

Kadroya davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

Defans: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica) 

Orta saha: Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:09
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