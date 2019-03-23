Portekiz U19-Türkiye U19: 3-0 U19 Milli Futbol Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'e 3-0 yenildi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'e 3-0 yenildi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Umaro Embalo, 89. dakikada Goncalo Ramos ve 90+3. dakikada Nuno Tavares attı. Milli takım, Elit Tur'daki ilk maçında da İskoçya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında 26 Mart Salı günü Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

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