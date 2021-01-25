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Dünya Portekiz Savunma Bakanının koronavirüs testi pozitif çıktı!
Dünya

Portekiz Savunma Bakanının koronavirüs testi pozitif çıktı!

Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 01:30:00 -
Portekiz Savunma Bakanının koronavirüs testi pozitif çıktı!

Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho, salgının başlamasından bu yana, ülkedeki sol azınlık hükümetinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 7. bakan oldu.

Kovid-19'da yeni vaka ve ölü sayılarında son dönemlerde en yüksek artışların görüldüğü Portekiz'de, son 24 saatte tespit edilen 275 can kaybı bu zamana kadarki en yüksek ölü sayısı olmuştu.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) yeni vakalardaki artışlardan dolayı genişletilmişti.

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