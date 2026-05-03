Portekiz liginde şampiyon Porto oldu

Portekiz’de şampiyon belli oldu. Ligin 32. haftasında sahasında Alverca’yı konuk eden Porto, rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada Jan Bednarek’ten geldi. Bu golle sahadan galibiyetle ayrılan Porto, puanını 85’e çıkararak en yakın takipçisinin ulaşamayacağı bir avantaj yakaladı ve resmen şampiyonluğunu ilan etti.

Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.