Portekiz Lig Kupası penaltılarla Sporting Lizbon'un Maçın uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle normal sürede 1-1'lik beraberliği yakalayan Sporting Lizbon, penaltı atışlarına giden finalde Porto'yu 3-1 yenerek art arda 2'nci kez kupayı kazandı

MADRİD (AA) - Portekiz Lig Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Porto'yu 3-1 yenen Sporting Lizbon kazandı. Braga Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Porto, 79'uncu dakikada Fernando Andrade'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon, karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakemin VAR sistemine bakarak verdiği kararla penaltı kazandı. 90+2'nci dakikada topun başına geçen Bas Dost, skoru eşitleyen golü attı. Maçın normal süresi 1-1 sona erince, kural gereği uzatma dakikaları oynanmayıp kupanın sahibini belirlemek için direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 3-1'lik üstünlük elde eden Sporting Lizbon, art arda 2'nci kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı 7 kezle en çok kazanan takım Benfica oldu. Portekiz liginde lider olan Porto ise 3'üncü kez oynadığı finalden de eli boş ayrıldı.

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