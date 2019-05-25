Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un - Porto'yu penaltı atışları sonucu mağlup eden Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını kazandı



İSTANBUL (AA) - Portekiz Kupası finalinde Porto'yu penaltı atışlarıyla mağlup eden Sporting Lizbon, şampiyon oldu. Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira'nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi. Uzatma bölümünde Bas Dost'un 101. dakikadaki golüyle Sporting Lizbon'un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.



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